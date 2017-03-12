Эрдоган: Запад вооружает всех террористов

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что Запад вооружает всех террористов на Ближнем Востоке, сообщает "Анадолу".

"Враги Анкары слабеют по мере усиления Турции. Запад вооружает всех террористов на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Запад все еще отрицает этот факт, у Анкары есть документальные свидетельства поставок оружия. Есть и фотографии, на которых террористы одеты в униформу, произведенную в этих странах. Кого вы обманываете? Нам хорошо известна ваша суть", - заявил он.

Кроме того, комментируя решение властей Нидерландов по отношению к турецким министрам, Эрдоган заявил, что власти Нидерландов приносят в жертву выборам отношения с Турцией и "они ответят за это".

"Дошло до того, что генконсула не выпускали из здания дипмиссии Турции. Все это говорит о том, что нацизм на Западе возрождается. Чем власти Нидерландов могут объяснить свои шаги? Турция ответит на это. Власти Нидерландов наконец-то научатся нормам дипломатии", - заявил он, отметив, что события последних дней - наглядная демонстрация исламофобии и за последние несколько дней "Запад показал свое истинное лицо".

"Нацизм возродился на Западе. Мои слова вызвали негативную реакцию в Европе. Если это не так, то как же можно назвать запрет посещать турецкую дипмиссию министру Турции по делам семьи и социальной политике Фатме Бетуль Саян Кайя?", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Эрдоган назвал отказ Нидерландов во въезде главе Министерства иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу "остатками нацизма и фашизма".