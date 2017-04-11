ЕС продлил санкции против Ирана

Источник: КорреспонденТ.net

Евросоюз продлил ограничительные меры, принятые в ответ на нарушения прав человека в Иране, до 13 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба совета ЕС во вторник, 11 апреля.

В коммюнике отмечается, что эти меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание банковских активов 82 физических и одного юридического лица.

Запрет также наложен на экспорт в Иран оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для отслеживания каналов связи. Эти меры были впервые введены в действие в 2011 году.

Недавно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили исходящую от Ирана угрозу для Ближнего Востока.