ЕС урезает Анкаре выплаты на евроинтеграцию

Источник: КорреспонденТ.net

Евросоюз принял решение заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство. "Мы юридически обязаны соотнести финансовую поддержку с тем прогрессом, которого достигает страна", – заявил в интервью агентству dpa еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в субботу, 11 марта.

"Негативные тенденции начались еще до июльского путча. Они противоречат не только стандартам ЕС, но и международному праву", – отметил Хан.

Запланированная финансовая помощь Турции со стороны Евросоюза в период с 2014 до 2020 года составляет 4,45 миллиарда евро. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре 167 миллионов евро.

Европейская финансовая помощь призвана помочь Турции достичь необходимых стандартов для дальнейшей интеграции страны в европейском пространстве. Выплаты привязаны к конкретным проектам, крупнейшим из которых является "Реформы по подготовке к членству в ЕС" - на эти цели Евросоюз собирался выделить 1,58 миллиарда евро.

Однако "Турция движется не в сторону Европы, а в противоположном направлении", отметил Йоханнес Хан, что, по его словам, не может не повлечь за собой последствий. Деньги должны "открыть двери в Европу, а не служить противоположным целям", заявил и еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.