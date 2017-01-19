Еще один банк признан неплатежеспособным

Источник: КорреспонденТ.net

Деньги 99 процентов вкладчиков банка Народный капитал будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Банк Народный капитал отнесен к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Регулятор отметил, что банк был отнесен к категории проблемных еще в июле прошедшего года из-за несоответствия его структуры собственности требованиям по прозрачности.

Также отмечается, что более 85 процентов акции банка принадлежит лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке.

Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24 процента), который получил такое участие с нарушением закона.

В итоге Народный капитал так и не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Также указывается, что деньги 99 процентов вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме.

В этом месяце был также признан неплатежеспособным Платинум Банк.

Напомним, на 1 декабря 2016 года число работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 98.