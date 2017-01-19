Еще один банк признан неплатежеспособным
Источник: КорреспонденТ.net
19.01.2017
Деньги 99 процентов вкладчиков банка Народный капитал будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Банк Народный капитал отнесен к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Регулятор отметил, что банк был отнесен к категории проблемных еще в июле прошедшего года из-за несоответствия его структуры собственности требованиям по прозрачности.
Также отмечается, что более 85 процентов акции банка принадлежит лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке.
Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24 процента), который получил такое участие с нарушением закона.
В итоге Народный капитал так и не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.
Также указывается, что деньги 99 процентов вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме.
В этом месяце был также признан неплатежеспособным Платинум Банк.