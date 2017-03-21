"Это потрясающе!": Украинский дуэт бандуристки и баяниста покорил британцев

Источник: РБК-УКРАИНА

Видео выступления киевского дуэта B&B Project собрало более 3 млн просмотров на Facebook-странице популярного британского радио Classic FM. Британцев и пользователей со всего мира покорил кавер украинцев на композицию Антонио Вивальди "Времена года - Гроза".





"География распространения видео просто поражает: от США и стран Западной Европы до Китая, Японии, государств арабского мира, Африки... То есть - практически весь мир. Общее количество просмотров даже трудно представить, поскольку видео было многократно перезалито популярными ресурсами различных стран", - говорится на Facebook-странице ресурса MVUA.

Для того, чтобы их видео разлетелось по всему миру, дуэту бандуристки Татьяны Мазур и баяниста Сергея Шамрая понадобилось чуть больше месяца. В комментариях под видео пользователи пишут, что эта мелодия в исполнении украинцев "легко могла бы стать саундтреком к фильму о Венеции". "Это потрясающе! Я никогда не видел бандуру ранее, но ее звук прекрасен", - написал британец Сэнди Фолкмен. Таким образом, B&B Project еще раз доказали, что бандура не зря считается музыкальным символом Украины.



