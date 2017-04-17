Евреи покинут Францию в случае победы Ле Пен

Источник: КорреспонденТ.net

Члены еврейской общины Парижа высказали опасения в связи с возможным избранием президентом Франции лидера ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен. По словам опрошенных изданием The Local, они готовы покинуть Францию в случае победы Ле Пен на выборах.

"Она такая же антисемитка, как и ее отец", – заявил 17-летний Давид Халива. Его поддержало и старшее поколение. "Антисемитизм – серьезная проблема. Если Ле Пен изберут, ожидайте, что все евреи покинут страну", – сказал 68-летний Даниэль Хет.

"Ле Пен является источником беспокойства для нашего сообщества. Я готовил алию в Израиль. Если политик вступит в должность, это просто ускорит процесс", – пояснил Моше Бижауи.

Как пишет издание, новые опасения в среде полумиллионной еврейской диаспоры во Франции посеяла сама Ле Пен, сделавшая недавно неоднозначные заявления о роли Франции в депортации евреев в годы Второй мировой войны. Так, она не признала вины государства за массовую депортацию евреев из Парижа в 1942 году, известную как операция "Вель д'Ив". "Я думаю, что Франция не несет ответственность за "Вель д'Ив". В этой и в других подобных облавах виновны те, кто был тогда у власти, а это не Франция", – заявила политик.