Европарламент 6 февраля рассмотрит обострение ситуации в Авдеевке

Источник: РБК-УКРАИНА

Европейский парламент принял решение 6 февраля рассмотреть обострения ситуации в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает Представительство Украины при Евросоюзе в Facebook. Решение было принято на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны с участием вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.



Напомним, Польша осуждает обстрел Авдеевки и призывает Россию вывести войска с Донбасса. Министерство иностранных дел Польши выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с резким ухудшением гуманитарной ситуации в зоне АТО.



