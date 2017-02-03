Европарламент 6 февраля рассмотрит обострение ситуации в Авдеевке
Источник: РБК-УКРАИНА
03.02.2017
Европейский парламент принял решение 6 февраля рассмотреть обострения ситуации в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает Представительство Украины при Евросоюзе в Facebook. Решение было принято на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны с участием вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, Польша осуждает обстрел Авдеевки и призывает Россию вывести войска с Донбасса. Министерство иностранных дел Польши выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с резким ухудшением гуманитарной ситуации в зоне АТО.
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