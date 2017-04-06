ЕВРОПАРЛАМЕНТ ОДОБРИЛ БЕЗВИЗ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

Источник: 112.ua

Европарламент сегодня, 6 апреля, проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против – 75. 36 - воздержались. Во время голосования произошла путаница - не все сразу поняли, есть ли безвиз у Украины, или нет. Сначала депутаты голосовали за поправку против безвиза, которую внесли несколько парламентариев от Германии, Франции и Великобритании. Депутаты ее не поддержали.

Теперь 26 апреля это решение должны утвердить послы ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев в ходе Киевского форума по безопасности.

"Только что поступила новость, 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной. Я поздравляю Арсения Петровича (Яценюка, - ред.), я поздравляю Владимира Борисовича (Гройсмана, ред.), я поздравляю всех, кто приложил к этому максимум усилий. И я поздравляю тебя, украинский народ, я поздравляю тебя, Украина", - сказал он.