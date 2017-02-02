Европарламент проголосовал за отмену виз для Грузии

Источник: РБК-УКРАИНА

Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для граждан Грузии, проект поддержали 553 евродепутата. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для Грузии, 553 (голосов, - ред.) - за, против - 66, воздержались - 28", - сообщил Йозвяк.



В то же время докладчик Европарламента по визовой либерализации для Грузии Мария Габриэль заявила, что граждане этой страны с конца марта смогут посещать Европейский союз без виз.



