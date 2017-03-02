Европарламент рассмотрит вопрос о предоставлении Украине безвиза 5 апреля

Источник: 112.ua

Европейский парламент планирует рассмотреть вопрос об отмене краткосрочных виз для граждан Украины 5 апреля. Об этом говорится на странице проекта решения, размещенного на сайте Европарламента.

Отметим, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной требует еще пяти процедурных моментов со стороны европейских институций.