Европарламент рассмотрит вопрос о предоставлении Украине безвиза 5 апреля
Источник: 112.ua
02.03.2017
Европейский парламент планирует рассмотреть вопрос об отмене краткосрочных виз для граждан Украины 5 апреля. Об этом говорится на странице проекта решения, размещенного на сайте Европарламента.
Отметим, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной требует еще пяти процедурных моментов со стороны европейских институций.
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