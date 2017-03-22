Европейская федерация журналистов требует положить конец произволу против репортеров в Украине

Источник: Українські новини

После двух фактов безнаказанности и небрежного расследования правонарушений в отношении представителей СМИ в Украине, Европейская федерация журналистов (EFJ) возобновляет свои призывы положить конец безнаказанности за преступления против репортеров и усилить защиту их безопасности при выполнении ими служебных обязанностей". Об этом говорится в заявлении ЕФЖ, размещенном на официальном портале данной организации.

Как первый факт в заявлении обращается внимание факт ненадлежащего расследования дела о нападении 10 июня 2016 года на съемочную группу местного телеканала в Бердянске, Запорожской области. Отмечается, что телегруппа, прибывшая готовить материал о незаконном захвате здания гостиницы была атакована неустановленными лицами в военизированной форме. Инцидент произошел без вмешательства сотрудников полиции, которые находились в тот момент на месте конфликта. Нападавшие избили репортера Владимира Головатого, отобрали камеру у его оператора и похитили из нее карту памяти. В Европейской федерации журналистов отмечают, что только через 4 месяца правоохранители объявили злоумышленников в розыск и опубликовали их фотографии. В ЕФЖ подчеркивают, что на данный момент по этому факту никто не задержан.

Второй случай, как отмечают в ЕФЖ, связан с Игорем Ефимовым, фотокорреспондентом областной газеты "Вечерние Черкассы". Он был жестоко избит в Черкассах несколькими сотрудниками милиции, несмотря на то, что был одет в специальный желтый жилет с характерной надписью "Пресса". Данный инцидент произошел 20 января 2014 года во время протестов против режима президента Виктора Януковича.

В заявлении отмечается, что прокурор предъявил обвинения только одному подозреваемому - командиру подразделения местной полиции, который отрицал факт причастности к делу, однако суд решил отменить предъявленные обвинения 12 декабря 2016 года. Игорь Ефимов подал апелляцию, и следующее судебное заседание состоится в конце марта 2017 года.

Как говорится в заявлении, Национальный союз журналистов Украины, как филиал EFJ, обвиняет органы прокуратуры в недобросовестном расследовании избиения и сознательном развале данного дела. "В феврале 2017 года профсоюз организовал протест местных журналистов и выпустил плакат с именами десятков полицейских, которые, возможно, были причастны к нападению", -говорится в заявлении ЕФЖ.