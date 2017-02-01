Европейский союз принял целый комплекс мер, чтобы сократить зависимость от газа из России

Источник: business-world

Данную информацию обнародовал заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

«Безопасность энергоснабжения важна. Ситуация с этим улучшилась в 22 странах из 28-ми», – заверил он, отвечая на вопрос, не беспокоит ли Брюссель то, что в нынешнем году в Евросоюзе закупили у России беспрецедентные объемы газа.

По словам Шефчовича, государства-члены расходуют меньше энергии, чем раньше. Также в Евросоюзе стали более значительными объемы возобновляемых видов энергии.

«И, в-третьих, еще один важный фактор: мы извлекли уроки из предыдущих событий, лучше использовать интерконнекторы с их инверсионными возможностями», – пояснил зампред Еврокомиссии.

Он отметил и усилия по диверсификации источников энергии, в частности, Южный коридор. Шефчович также напомнил о Восточном проекте в Средиземном море.

«В таких условиях мы можем чувствовать себя спокойнее, чем раньше. Конкуренция останется ключевым принципом. Больше не будет злоупотреблений доминирующим положением, так как идет расследование по Газпрому, которое до сих пор не закрыто, и приоритетом Комиссии является обеспечить справедливые и прозрачные условия конкуренции», – подытожил Шефчович.