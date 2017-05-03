Евровидение-2017: обнародован состав украинского жюри

Источник: КорреспонденТ.net

На официальном сайте международного песенного конкурса Евровидение-2017 был обнародован список украинского жюри, которому предстоит оценивать конкурсантов. В его состав вошли поэт Юрий Рыбчинский и певица София Тарасова.

Также числятся в списке композитор Сергей Грачёв и продюсеры Яна Прядко и Серж Гагарин.

От каждой из стран отобраны, в целом, по пять специалистов, которым предстоит оценивать выступления участников проекта.

Известно, что Евровидение-2017 пройдет в украинской столице с 9 по 13 мая этого года.