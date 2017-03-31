Евровидение-2017: Самойлова заявлена в полуфинале

Источник: КорреспонденТ.net

Российская певица Юлия Самойлова заявлена во втором полуфинале Евровидения-2017 под третьим номером. Порядок выступления артистов опубликован на сайте в пятницу, 31 марта.

Первым номером в первом полуфинале, который состоится 9 мая, выступит представитель Швеции. За ним в тот же день исполнят свои композиции музыканты из Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии и других 11 государств.

Второй полуфинал Евровидения состоится 11 мая. Вместе с Россией в списке на этот день значатся Сербия, Австрия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия и еще 11 стран.