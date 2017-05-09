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Евровидение-2017: участники первого полуфинала

Источник: КорреспонденТ.net

09.05.2017

В Киеве 9 мая в 22:00 состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017. Восемнадцать участников первого этапа проекта будут бороться за место в финале, который пройдет 13 мая. 
 
Лишь 10 певцов смогут пройти в финал и продолжить борьбу за звание победителя. Среди участников первого полуфинала:
Швеция: Робин Бенгтссон — I Can't Go On

 
Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith 
 

 
Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy

 
Албания: Линдита — World
 

 
Бельгия: Бланш — City Lights

 
Черногория: Славко Калезич — Space  
 

 
Финляндия: Норма Джон — Blackbird
 

 
Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons
 

 
Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois  
 

 
Греция: Деми — This is Love  
 

 
Польша: Кася Мось — Flashlight
 

 
 
Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma  
 

 
Исландия: Свала — Paper  
 

 
Чехия: Мартина Барта — My Turn  
 

 
Кипр: Ховиг — Gravity
 

 
Армения: Арцвик — Fly With Me
 

 
 
Словения: Омар Набер — On My Way  
 

 
 
Латвия: Triana Park — Line
 

 
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