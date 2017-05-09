Евровидение-2017: участники первого полуфинала
Источник: КорреспонденТ.net
09.05.2017
В Киеве 9 мая в 22:00 состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017. Восемнадцать участников первого этапа проекта будут бороться за место в финале, который пройдет 13 мая.
Лишь 10 певцов смогут пройти в финал и продолжить борьбу за звание победителя. Среди участников первого полуфинала:
Швеция: Робин Бенгтссон — I Can't Go On
Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy
Албания: Линдита — World
Бельгия: Бланш — City Lights
Черногория: Славко Калезич — Space
Финляндия: Норма Джон — Blackbird
Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons
Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois
Греция: Деми — This is Love
Польша: Кася Мось — Flashlight
Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma
Исландия: Свала — Paper
Чехия: Мартина Барта — My Turn
Кипр: Ховиг — Gravity
Армения: Арцвик — Fly With Me
Словения: Омар Набер — On My Way
Латвия: Triana Park — Line
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