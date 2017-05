Евровидение-2017: участники первого полуфинала

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве 9 мая в 22:00 состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017. Восемнадцать участников первого этапа проекта будут бороться за место в финале, который пройдет 13 мая.

Лишь 10 певцов смогут пройти в финал и продолжить борьбу за звание победителя. Среди участников первого полуфинала:

Швеция: Робин Бенгтссон — I Can't Go On





Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith