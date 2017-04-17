Евровидение-2017: впервые в истории организаторы разрешили конкурсанту пропустить репетиции

Источник: Українські новини

Представитель Португалии на Евровидении-2017 Сальвадор Собрал не будет присутствовать на двух репетициях первого полуфинала конкурса из-за состояния здоровья. Об этом пишет Jornal de Noticias.

Общественный телеканал Португалии подтвердил, что у певца проблемы с сердцем и он прибудет в Киев лишь 7 мая на открытие конкурса. На первых репетициях его заменит сестра Луиза, которая является автором конкурсной композиции.





По словам самого артиста, он не сомневается, что выйдет на сцену 9 мая и достойно представит Португалию.