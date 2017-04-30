Евровидение: продано две тысячи непригодных мест

Источник: КорреспонденТ.net

Около двух тысяч билетов на Евровидение-2017 в Киеве продали на несуществующие или непригодные для просмотра места.

Об этом заявил руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире радиостанции Голос столицы.

По его словам, накладка произошла из-за того, что реализация билетов началась еще до того, как была построена площадка для проведения конкурса.

Так, при продаже билетов в феврале была предварительная схема, но после расстановки камер и освещения было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. В связи с этим схема рассадки зала была изменена.

"Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет. Всего их около двух тысяч", - объяснил он.

Отмечается, что зрителям, купившим эти билеты, либо их заменят, либо вернут деньги. Речь идет о 2 процентов от общего количества мест.

Все зрители, чьи места нуждаются в замене, получат на электронный адрес, указанный при покупке билета, письмо от Сoncert.ua.