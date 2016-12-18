ExxonMobil заблокировала ключевой акт по санкциям против РФ

Источник: РБК-УКРАИНА

Если Сенат США не одобрит документ, то Трамп сможет легко отменить антироссийские санкции Крупнейшая в США нефтяная компания ExxonMobil лоббировала принятие законопроекта The STAND for Ukraine Act по антироссийским санкциям. Об этом сообщает Politico. Как отмечает издание, законопроект должен был на 5 лет на законодательном уровне зафиксировать режим санкций, который ввели США против России в ответ на аннексию Крыма, что затруднило бы новому президенту США Дональду Трампу отменить антироссийские санкции. Зато, если Сенат США не одобрит документ, то Трамп сможет без особых усилий отменить эти санкции против РФ. По информации издания, ExxonMobil вынуждена была прекратить бурение на российском арктическом шельфе из-за введения антироссийских санкций. При этом компания оценила потери от прекращения проекта в 1 млрд долларов. Напомним, на днях избранный президент Дональд Трамп предложил генерального директора ExxonMobil Рекса Тиллерсена назначить на должность государственного секретаря США.



