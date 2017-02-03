Facebook ввел поиск картинок по текстовому запросу
Источник: Українські новини
03.02.2017
Facebook применил технологию, позволяющую искать изображения по текстовому запросу, получившую нзвание Lumos, сообщает Tech Crunch.
"Ранее функция позиционировалась как экспериментальная и была рассчитана, в первую очередь, на слабовидящих и слепых пользователей. Теперь она доступна для всех пользователей сайта (проживающих в США- УН)", - сказано в сообщении.
По информации издания, для тренировки алгоритма использовались "десятки миллионов" изображений. "Умный" поиск доступен в браузерной и мобильной версии социальной сети. О запуске функции в других странах не сообщается.
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