Facebook ввел поиск картинок по текстовому запросу

Источник: Українські новини

Facebook применил технологию, позволяющую искать изображения по текстовому запросу, получившую нзвание Lumos, сообщает Tech Crunch.

"Ранее функция позиционировалась как экспериментальная и была рассчитана, в первую очередь, на слабовидящих и слепых пользователей. Теперь она доступна для всех пользователей сайта (проживающих в США- УН)", - сказано в сообщении.

По информации издания, для тренировки алгоритма использовались "десятки миллионов" изображений. "Умный" поиск доступен в браузерной и мобильной версии социальной сети. О запуске функции в других странах не сообщается.