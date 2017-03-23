ФБР располагает новой информацией о скандальных связях Трампа с Россией

Источник: Українські новини

ФБР располагает информацией, которая указывает, что сподвижники президента Дональда Трампа общались с подозреваемыми российскими оперативниками, вероятно для того, чтобы координировать выпуск информации, наносящей ущерб кампании Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает CNN.

На данный момент бюро занимается изучением полученной информации. Окончательных выводов спецслужб еще нет.

В администрации Дональда Трампа эту информацию пока не комментируют. Представители ФБР тоже пока не предоставляют общественности официальных комментариев.