Федрезерв США повысил базовую ставку

Источник: КорреспонденТ.net

Федеральная резервная система США подняла базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1 процента годовых, сказано в пресс-релизе по итогам мартовского заседания Федерального комитета.

Последний раз ФРС США поднимала ставку в декабре 2016 года. До этого - в декабре 2015 года, это было сделано впервые с 2006 года - тогда регулятор поднял ее с державшегося девять лет рекордно минимального уровня в 0–0,25 процента.

В заявлении сказано, что дальнейшее повышение ставок будет постепенным. Ожидается, что в этом году базовая процентная ставка будет дважды повышена и трижды в 2018.

Агентство Reuters отметило, что повышение ставки происходит на фоне улучшения экономических перспектив в мире. Риски оцениваются как "сбалансированные".

Согласно прогнозу ФРС, в текущем году американская экономика вырастет на 2,1 процента, а кконцу 2017 года безработица останется на уровне 4,5 процентов.