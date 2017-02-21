Фирташа задержали в суде Вены

Источник: КорреспонденТ.net

Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа задержали в Вене, сообщили в прокуратуре города, передает Deutsche Welle.

В прокуратуре отметили, что технически задержание не связано с решением суда об экстрадиции и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где его обвиняют в отмывании денег.

До этого пресс-служба олигарха отрицала, что его арестовали в здании суда в Австрии.

Напомним, сегодня суд разрешил экстрадицию Фирташа в США, где его обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллионов долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Бизнесмену грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.