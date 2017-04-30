Fitch ухудшило прогноз роста экономики Украины

Источник: КорреспонденТ.net

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста украинского ВВП в 2017 году с 2,5 процента до 2 процентов. Об этом сказано на сайте агентства.

"Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2,3 процента, что превзошло ожидания, но блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях. Мы прогнозируем, что рост в 2017 году замедлится до 2 процентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году рост ВВП может достичь 3 процентов в связи с улучшением потребительского спроса и инвестиций.

При этом в агентстве прогнозируют снижении средней инфляции в 2017 году до 11,2 процентов по сравнению с 14,9 процентов в 2016 году.

Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной национальной валюте на уровне В- (рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности - ред.).

"В рейтингах Украины наблюдается слабая ликвидность, высокая долговая нагрузка и структурные недостатки, связанные со слабым банковским сектором, институциональными ограничениями, геополитическими и политическими рисками", - говорится в сообщении.