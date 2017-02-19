Фото дня: Порошенко показал вице-президенту США обожженное Евангелие погибшего бойца на Донбассе

Источник: Українські новини

Во время переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом Петр Порошенко показал ему обожженное Евангелие, найденное на поле битвы в руках погибшего украинского солдата. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

"Священное Писание, которое держал у своего сердца украинский солдат незадолго до гибели, нашли развернутым на страницах Евангелия от Марка, где написаны слова Христа: "Ободритесь; это Я, не бойтесь", - пишет Цеголко.

Также пресс-секретарь Петра Порошенко добавил, что несмотря на трудные времена, Украина научилась не бояться. Он призвал остальной мир также перестать бояться агрессора.