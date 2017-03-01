Фото дня: в День кошек украинцы похвастались своими любимцами

Источник: Українські новини

1 марта, традиционно отмечается всемирный День кошек.

Специалисты по кошкам отметили, что они столько лет живут с человеком, что чувствуют себя равными ему.

Поэтому с ними нужно обращаться уважительно, ни в коем случае не приказывать им, а объяснять и поощрять хорошее поведение. Особенно кошки любят, когда их гладят за ухом и под подбородком.

В этот день украинцы не обделили вниманием своих любимцев, публикуя фото в социальных сетях.