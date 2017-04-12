Фото дня: В ходе командировки в Арктику украинские военные летчики установили рекорд

Источник: Українські новини

Сегодня, 12 апреля, в Украину вернулись украинские военные летчики, которые в течение месяца в экстремальных климатических условиях выполняли задания совместной украинско-датской операции "Северный сокол-2017". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Членов экипажа Ил-76 торжественно встретили в военном секторе аэропорта "Борисполь".

За образцовое выполнение возложенной на экипаж задачи авиаторам были вручены награды.

Во время нынешней операции самолетом Ил-76МД Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на датскую полярную станцию "Норд" на острове Гренландия перевезено более 700 тысяч литров топлива и около 43 тонн грузов с авиабазы ВВС США "Туле".

"Мы поставили рекорд — перевезли до станции "Норд" около 720 тыс. л авиационного топлива. Налет составил около 120 часов. За этот период мы полностью подготовили один молодой экипаж к полетам по международным воздушным трассам", — отметил руководитель миссии полковник Александр Кулибаба.

Уже в девятый раз украинские военные летчики выполняли задачи в тяжелых климатических условиях Арктики, при температуре воздуха -47 °С и скорости ветра до 15-20 метров в секунду, а также при отсутствии наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов. Также перелеты усложнялись ограниченной видимостью, безориентирной местностью и значительными магнитным отклонением.

Представители датской стороны заверили, что сотрудничество с Воздушными Силами ВС Украины по выполнению операции "Северный сокол" будет продолжаться и в дальнейшем.