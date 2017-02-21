Франция в ООН раскритиковала признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" и призвала выполнить минские договоренности

Источник: 112.ua

Постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр в ходе дебатов на тему конфликтов в Европе в Совбезе ООН напомнил, что Минские договоренности являются единственным путем урегулирования конфликта на Донбассе, а признание Россией паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" противоречит таким соглашениям, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине мы продолжаем неутомимо с нашим партнером Германией осуществлять все усилия в "нормандском формате" для полного выполнения Минских соглашений. Все признают, что это единственный путь для мирного урегулирования конфликта. Недавняя напряженность в Авдеевке вызывает серьезную обеспокоенность, также мы сожалеем о решении России о признании документов, выданных властями некоторых регионов Донецкой и Луганской областей. Это противоречит духу Минских соглашений", - сказал он.

Постпред также отметил, что продолжается дискуссия по выработке плана имплементации Минских договоренностей.

"Германия и Франция убеждены, что единственный путь движения вперед – это достижение равного прогресса по политическому фронту и вопросам безопасности по Минским соглашениям. Мы как никогда ранее полны решимости продолжить усилия в "нормандском формате" … Хочу напомнить о нашей приверженности защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул он.