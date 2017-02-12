Француз обвинил Uber в разводе с женой и подал на компанию в суд

Источник: Українські новини

Французский бизнесмен подал в суд на компанию такси Uber после того, как его жена обнаружила, что он регулярно пользуется приложением по вызову такси для того, чтобы встречаться с любовницей.

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Некоторое время мужчина регулярно посещал любовницу, проживающую в том же городе на юге Франции, не сталкиваясь ни с какими проблемами в семье.

Их встречи продолжались до тех пор, пока мужчина не вызвал такси Uber с телефона жены. Он открыл приложение со своего аккаунта, а затем вышел из него, однако из-за бага на телефон жены продолжили приходить уведомления о поездках мужа.

С тех пор пара уже развелась, но муж подал на Uber в суд. Сумма иска, по сообщениям СМИ - 45 млн евро.

"Мой клиент стал жертвой бага в приложении", - прокомментировал адвокат бизнесмена Давид-Андре Дармон в беседе с агентством Франс пресс после того, как исковое заявление поступило в суд города Грас.

"Из-за дефекта у него возникли проблемы в личной жизни", - добавляет Дармон. Сумму иска, опубликованную газетой Figaro, он не подтверждает.