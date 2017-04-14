Французские судьи требуют лишить Ле Пен депутатской неприкосновенности

Источник: Українські новини

Во Франции судьи, которые расследуют дело о нецелевом использовании средств ЕС лидером Национального фронта Марин Ле Пен, просят снять с нее депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в суде.

По данным источника в суде, судьи, расследующие дело о нецелевом использовании средств Европарламента, просят снять с нее депутатскую неприкосновенность.

В Европарламенте считают, что Марин Ле Пен чрезмерно вознаграждала труд двух своих помощников за счет европейских налогоплательщиков, и требуют вернуть почти 300 тысяч евро.