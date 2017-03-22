Французы попытаются решить "мусорную" проблему Львова
Источник: Українські новини
22.03.2017
Львовский горсовет договорился с компанией Egis (Франция) о проектировании рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовского горсовета.
Горсовет подписал с французской компанией соответствующий меморандум.
В городе уже работают специалисты компании.
Они также будут работать по изучению участков, выделенных для объекта обращения с ТБО.
Финансирование работ будет проходить за счет гранта французского правительства на сумму 0,65 млн евро.
Львовский горсовет рассчитывает начать работы по рекультивации в 2017 году.
Egis известна тем, что разработала проект рекультивации полигона ТБО в Марселе (Франция), который считался одним из крупнейших в Европе.
НОТУ за выполнение запрета СБУ на въезд Самойловой в УкраинуУкраинцы возмущены принудительными медосмотрами подростков