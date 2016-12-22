ФСБ пытается вербовать украинцев при пересечении границы с Россией, - Слободян

Источник: РБК-УКРАИНА

Украинцев склоняют к конфиденциальному сотрудничеству с ФСБ Федеральная служба безопасности Российской Федерации пытается вербовать украинцев при пересечении границы с Россией. Об этом в Facebook сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в частности для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража)", - сообщил Слободян. В связи с этим Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости. Пограничники отмечают, что российская сторона ведет учет украинцев, которые постоянно ездят в РФ, с помощью базы "Каскад-Поток". При ее срабатывании изымают паспорта, задерживают и проверяют на причастность к АТО.



