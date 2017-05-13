Гаагский суд утвердил график заседаний по иску Украины против России

Источник: СЕГОДНЯ

В Гааге 12 мая состоялось совещание делегаций сторон по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН под председательством председателя суда Ронни Абрахама.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, по результатам совещания был определен график дальнейших процедур по делу.

"Украина должна подать до 12 июня 2018 года свой письменный меморандум со всеми доказательствами преступлений Российской Федерации со времени начала агрессии, Российская Федерация свой контр-меморандум – до 12 июля 2019 года", – подчеркнули в МИД.

В связи с этим сказано, что сроки подачи Украиной меморандума – 13 месяцев – соответствуют общему намерению украинской стороны.

Также сказано, что результаты заседания, носившего процедурный характер, будут оформлены приказом председателя Суда.

Напомним, иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

19 апреля суд огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, в том числе Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения предупредительных временных мер.