Газпром согласился на реэкспорт своего газа

Источник: КорреспонденТ.net

Российский Газпром согласился исключить из контрактов на поставку газа условия, ограничивавшие права покупателей, сказано в сообщении Еврокомиссии.



Отмечается, что речь идет об отмене норм, запрещающих покупателям ЕС поставляемого российской компанией газа перепродавать его в другие страны.

Более того, Газпром готов обеспечить поставку газа из Венгрии, Польши и Словакии в страны Балтии и Болгарию по своим сетям.

Российская компания также предложила изменить практику определения цен на газ, упростив возможность их пересмотра и прописав ее в тех контрактах, где этой нормы ранее не было.



"Полагаем, что предложения Газпрома помогут обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентоспособным ценам. Это важно для миллионов европейцев, которым газ необходим как для отопления домов, так и для ведения бизнеса", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что если предложения Газпрома официально одобрят, то их исполнение станет для компании обязательным и, в случае нарушения принятых обязательств, Еврокомиссия сможет наложить на компанию штраф до 10 процентов от ее мирового оборота.