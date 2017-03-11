Генпрокуратура хочет допросить Януковича в России

Источник: КорреспонденТ.net

Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины намерен направить ходатайство в Генпрокуратуру РФ о допросе беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире 112 Украина в субботу, 11 марта.

По его словам, Януковича хотят допросить в качестве подозреваемого по двум уголовным производствам – противодействие протестным акциям и создание преступной группировки.

"Эти документы (письмо от Генпрокуратуры РФ о готовности рассмотреть возможность допроса Януковича на территории РФ в присутствии украинских правоохранителей, – ред.) были получены в рамках расследования уголовного производства по подозрению Виктора Януковича в государственной измене", – отметил представитель ГПУ.

Горбатюк уточнил, что этот эпизод расследуют следственные прокуроры Главной военной прокуратуры.

"Конечно, в нашем департаменте открыт также ряд уголовных производств. Это производства, в частности, в противодействии протестным акциям. Российская Федерация, непосредственно ее Генеральная прокуратура отказала в экстрадиции бывшего президента, сославшись якобы на признаки политического преследования. Поэтому нами готовится ходатайство о допросе его как подозреваемого для того, чтобы эти материалы были привлечены к тем расследованиям, которые есть у нас", – сказал он.

Горбатюк подчеркнул, что его департамент готовит документы по двум другим уголовным производствам. "Что касается тех обвинений, которые расследуются нашим департаментом, то соответствующие ходатайства о допросе в каждом производстве, где сообщено о подозрении, в частности в противодействии протестным акциям и в создании и деятельности преступной группировки", – уточнил он.

По словам Горбатюка, допрос будет происходить на территории России, а кто его будет проводить – должна решать российская сторона.