Генпрокуратура вызывает Януковича на допрос 27 января в связи с изменением подозрения

Генпрокуратура вызывает Януковича на допрос 27 января в связи с изменением подозрения

Генпрокуратура вызывает Януковича на допрос 27 января в связи с изменением подозрения

Источник: Українські новини

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры вызывает бывшего Президента Виктора Януковича на допрос и для ознакомления с материалами дела о государственной измене на 27 и 30 января. Повестки опубликованы на сайте Генпрокуратуры в понедельник, 23 января, передают Українські Новини.

На 27 января на 15:00 прокуратура вызывает в Киев экс-Президента на допрос в связи с изменением подозрения.

Януковичу инкриминируется ч. 5. ст. 27, ч. 3, ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1, ст. 111 (государственная измена), ч. 5, ст. 27, ч. 2, ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса.

На 30 января на 15:00 Янукович вызывается в прокуратуру для открытия стороне защиты материалов уголовного производства.

В повестках указано, что адрес для переписки с Януковичем - Россия, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".

Как сообщали Українські Новини, заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос прогнозирует, что суд вынесет приговор Януковичу до апреля текущего года.