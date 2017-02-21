Геращенко назвал пиаром просьбу Савченко лишить ее депутатской неприкосновенности

Источник: 112.ua

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что просьба народного депутата Надежды Савченко лишить ее депутатской неприкосновенности, это просто пиар.

"Заявление Савченко – не более чем пиар. По закону депутатская неприкосновенность снимается только в случае, если генпрокурор обращается к ВР с требованием снять депутатскую неприкосновенность для привлечения депутата к уголовной ответственности", - сказал Геращенко.

Нардеп считает, что вопрос снятия депутатской неприкосновенности будет вынесен в последние полгода существования 8-го созыва, и тогда ее проголосуют в целом.

"Относительно отмены депутатской неприкосновенности. Мы проголосовали за первый этап. Дальше нужно было бы, чтобы инициатор обращения, президент Украины, вынес его в зал следующей сессии. Он не сделал этого. Я думаю, что этот вопрос останется на сладкое, на последние полгода существования ВР, когда нужно будет проголосовать в целом. Я уверен, что политический консенсус будет найдет и депутатская неприкосновенность будет ограничена", - добавил Геращенко.