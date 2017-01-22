Геращенко: Правоохранители предупредили меня о подготовке покушения

Источник: 112.ua

Народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что правоохранители предупредили его о подготовке покушения.

"Служба безопасности Украины меня предупредила о том, что на меня готовится покушение. СБУ, контрразведчики, следователи, сотрудники оперативной службы, подразделение "Альфа" провели колоссальную работу по нейтрализации, по наблюдению, по сбору необходимых доказательств, по обезвреживанию данной террористической группы, которая была направлена в Украину для моей ликвидации по задаче спецслужб РФ", - сказал нардеп.

При этом, Геращенко не уточнил, когда именно был проинформирован о готовящемся на него покушении.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак в ходе брифинга заявил, что сотрудники СБУ предотвратили убийство общественного деятеля, народного депутата Украины. "Предусматривалось два варианта. Первый вариант – это закладка взрывного устройства под автомобиль народного депутата. И второй вариант – это подрыв самодельного взрывного устройства по пути следования народного депутата", - заявил Василий Грицак.

Как позже заявил в эфире телеканала "112 Украина" советник главы МВД Зорян Шкиряк, покушение готовилось на народного депутата Украины Антона Геращенко.

Отметим, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство общественного деятеля, народного депутата Украины. В СБУ допускают, что к организации покушения причастны спецслужбы РФ. На данный момент по подозрению в покушении на нардепа в Киеве задержаны два человека.