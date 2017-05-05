Геращенко признала, что Германии, Франции и США сейчас не до "минского процесса"

Источник: Українські новини

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что переговоры в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) и "минский процесс" фактически приостановлены из-за предстоящих выборов в Германии в сентябре и президентских выборов во Франции в мае.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции будет в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного Президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики", - написала Геращенко.

По ее словам, все эти процессы ставят на определенную паузу "нормандский формат".

"Путин все это использует, поэтому "нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на "минский формат", производный от "нормандского", - отметила Геращенко.

По ее словам, вопросы, которые долго решаются в Минске, и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии.