Германия и Франция обсуждают возможность привлечения США к "нормандскому формату"

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Павел Климкин допускает параллельное приобщение США к "нормандскому формату" (Украина, Германия, Франция, Россия). Об этом Климкин сказал на брифинге, передают Українські Новини.

"США готовы и дальше приобщаться к тому, чтобы заставить выполнять "минские договоренности" Россию. В какой форме? Это может быть в форме отдельного измерения, который будет тесно скоординирован с "нормандским форматом", есть также вариант параллельного приобщения США в отдельные элементы взаимодействия в рамках "Нормандского формата". Как раз это мы сейчас обсуждаем", - сказал министр.

Он добавил, что как только будут закончены консультации, которые ведутся при участии Германии и Франции, и как только будет определено, в какой форме США приобщатся к переговорам, можно будет начать подготовку встречи Президента Петра Порошенко с Президентом США Дональдом Трампом.

Он также добавил, что в настоящее время украинская сторона тесно взаимодействует с командой новоизбранного Президента Франции Эммануэля Макрона.