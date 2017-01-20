Германия подаст заявку на проведение Евро-2024

Источник: Апостроф

Германия будет претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года. Такое решение было единогласно принято на заседании Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт организации.

НФС должен подать свою официальную заявку в УЕФА до 3 марта этого года. Предполагается, что Германия может провести чемпионат Европы на десяти стадионах.

"У нас есть стадионы, у нас есть инфраструктура, а также технические ноу-хау для организации экономически обоснованного чемпионата Европы", - подчеркнул президент НФС Райнхард Гриндель.

Напомним, Германия уже имеет опыт проведения крупных футбольных турниров. В 1974 и 2006 годах немцы принимали чемпионат мира, а в 1988 году - чемпионат Европы. Кроме того, Мюнхен будет принимать поединки группового этапа и плей-офф ЧЕ-2020, который пройдет сразу в 13 странах Европы.

Кроме Германии, на проведение ЧЕ-2024 планируют претендовать Турция и Датский футбольный союз (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Фарерские острова). Также ожидается заявка от Швейцарии.