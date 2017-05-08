Германия увеличит на треть количество танков

Источник: КорреспонденТ.net

Бундесвер заключил с концерном Krauss-Maffei Wegmann контракт о поставках 104 списанных танков, а также 32 комплектов ходовых частей на общую сумму 760 млн евро. Как сообщает Deutsche Welle, Министерство обороны ФРГ намерено до 2023 года достичь поставленной цели – наличие 328 танков.

"Танки Leopard, которые Бундесвер закупит у Krauss-Maffei Wegmann, являются устаревшими, однако их модернизируют к типу 2 A7V, которые можно лучше использовать ночью и в условиях жаркого климата", – отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня танкисты из 14-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск Украины в период с 7 по 12 мая впервые примут участие в танковом биатлоне армий стран-членов НАТО The Strong Europe Tank Challenge.