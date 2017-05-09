Германия ужесточит санкции против Северной Кореи

Источник: 112.ua

Германия ужесточит экономические санкции против Северной Кореи, эту информацию подтвердил государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Германии Маркус Эдерер, передает DW.

"Постоянные угрозы применения ядерного оружия вызывают у нас большую тревогу", - заявил он.

По его словам, необходимо усилить давление на власти КНДР и принудить их вернуться за стол переговоров.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung, а также телеканалы NDR и WDR сообщили о том, что власти ФРГ намерены лишить возможности вести хозяйственную деятельность посольство КНДР в Германии.

Согласно их данным, МИД ФРГ в настоящее время согласовывает соответствующие меры с ведомством федерального канцлера, а также с министерством юстиции и экономики. Ожидается, что они будут реализованы уже в ближайшее время.

Как отмечает издание, на территории северокорейского диппредставительства в Берлине размещен крупный отель и конгресс-центр, в 2004 году отданные в аренду двум компаниям, которые в свою очередь сдают гостиничные номера и помещения. Отель под названием City Hostel Berlin в силу своего центрального расположения и невысоких цен считается хорошо посещаемым и чрезвычайно прибыльным, указывает газета.