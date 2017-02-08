"Гиви" был взорван в собственном кабинете в Донецке

Источник: 112.ua

Один из главарей так называемой "ДНР" Михаил Толстых с позывным "Гиви" был взорван в собственном кабинете в Донецке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах "ДНР".

"В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте", - сказал источник.

В "ДНР" пообещали найти и наказать убийц "Гиви" "по законам военного времени".

"Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова ("Моторолы") - звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы", - заявил источник агентства.

Он также заявил, что "правоохранители ДНР" "по горячим следам" вышли на предполагаемых исполнителей.

"Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени", - сказал собеседник агентства.

По одной из версий в кабинете "Гиви" было заложено взрывное устройство. Еще одну версию убийства боевика озвучил экс-главарь ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

"Якобы, взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем. Предположительно - попадание снаряда РПО "Шмель", – написал Стрелков в соцсети.