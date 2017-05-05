Глава Еврокомиссии пришел на саммит пьяным - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве нетрезвым, сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники в женевских политических кругах.

На саммите в Женеве обсуждалась сложная политическая и экономическая ситуация на Кипре, а также раскол между подконтрольными Греции и Турции частями острова.

По информации источников таблоида, 62-летний Юнкер в кулуарах политической встречи делал странные движения, иногда сталкивался с проходившими рядом людьми и стоящей мебелью, улыбался невпопад, яростно спорил со знакомыми политиками и "нежничал" со своими помощниками.

В мае 2015 году подобный скандал с Юнкером случился перед пресс-конференцией в Латвии. Завидев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, глава ЕК громка сказал "Диктатор идет", а затем похлопал его по щеке ладошкой. Министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Гарсия-Маргальо он поприветствовал военным салютом, хотя тот к армии не имеет никакого отношения. Еще одного гостя встречи Юнкер попросил наклониться и поцеловал его в лысину. После этого Юнкер на официальном мероприятии начал сравнивать цвета галстуков гостей и упрекнул премьера Греции Алекса Ципраса, что тот явился без этого элемента костюма.