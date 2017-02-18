Глава МИД Германии анонсировал очередную встречу "нормандской четверки" в течение двух недель

Источник: РБК-УКРАИНА

Глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль анонсировал очередную встречу "нормандской четверки" в течение двух ближайших недель. Об этом он заявил после сегодняшней встречи глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене, сообщает DW. Сообщается, что на следующей встрече глав МИД "нормандской четверки" будет обсуждаться политический процесс.

Как отмечается, Габриель описал атмосферу встречи глав МИД "нормандской четверки" как хорошую, но отметил, что "одними разговорами в нормандском формате проблему не решить - ее надо решать на месте". Кроме того, отмечается, что Габриэль призвал прекратить блокаду Донбасса, "ведь она вредит как тем, кто добывает уголь, так и потребителям".



