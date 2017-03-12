Глава МИД Люксембурга посетит Мариуполь и линию разграничения на Донбассе

Источник: 112.ua

Стали известны подробности визита делегации министерства иностранных и европейских дел Люксембурга в Украине: 13 марта она посетит прифронтовой Мариуполь и линию соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Дипломата будет сопровождать украинский коллега Павел Климкин.

"Целью визита является ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества с председателем Донецкой областной ВГА Павлом Жебривским и городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко", - отметили в городском совете.