Глава МВД Франции ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Источник: КорреспонденТ.net

Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру подал президенту страны Франсуа Олланду прошение об отставке на фоне разгорающегося коррупционного скандала, передает Reuters.

Обвинения в адрес ле Ру зазвучали после того, как появилась информация, что он на устроил своих дочерей на работу помощницами депутата, где они проработали несколько лет, получая солидную зарплату: всего дочерям министра выплатили около 60 тысяч долларов бюджетных денег.

Сам Ле Ру подтвердил, что нанимал своих дочерей на работу в парламент во время летних каникул, однако он утверждает, что действовал законно.

Новым министром внутренних дел назначен государственный секретарь по внешней торговле, развитию туризма и делам граждан Франции за рубежом Матьяс Фекль.

Ранее прокуратура Франции заинтересовались выплатами детям Франсуа Фийона - кандидата в президенты от правоцентристской партии.