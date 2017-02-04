Глава Пентагона назвал Иран крупнейшим спонсором терроризма

Источник: Апостроф

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Иран является крупнейшим государством-спонсором терроризма в мире.

Об этом сообщает AFP.

"Не хорошо игнорировать это. Не хорошо отрицать это, но в тоже время я не вижу необходимости в наращивании военного контингента, который уже у нас есть на Ближнем Востоке", - сказал Мэттис, добавив, что у США всегда есть возможность сделать это.

Напомним, США расширили санкции в отношении Ирана из-за его поддержки терроризма и запуска ракеты средней дальности, которое Вашингтон назвал нарушением резолюции Совбеза ООН.