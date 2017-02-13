Главный приз World Press Photo получило фото убийства российского посла в Турции

Источник: 112.ua

Главный приз на ежегодном конкурсе World Press Photo получил турецкий фотограф агентства The Associated Press Бурхан Озбиличи за фотографию с места убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает AP.

Фотокорреспондент рискнул жизнью, когда в здании началась паника, и с близкого расстояния снял вооруженного убийцу Мевлюта Алтынташа, когда тот 19 декабря выстрелил в посла во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков".

Как позже объяснил свой поступок фотограф, им двигали исключительно профессиональные мотивы.

"Даже если бы меня ранили или убили, я — журналист. Я должен делать свою работу", - сказал Озбиличи.

По словам репортера, в момент произошедшего он подумал, что не мог "сбежать без фотографий", поскольку потом у него не было бы ответа на вопрос "Почему ты не сделал снимки?".

Фотограф рассказал, что оказался на выставке почти случайно. Озбиличи зашел на мероприятие по дороге домой, подумав, что ему пригодились бы свежие снимки для материалов о российско-турецких отношениях.