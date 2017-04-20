Гонконг построит огромный музей визуальной культуры

Источник: Українські новини

Известный своей едой, финансами и шопингом, Гонконг хочет расширить свой имидж и открыть музей визуальной культуры M+ в конце 2019 года. Об этом сообщает The New York Times.

На создание музея власти планируют потратить больше 640 млн долларов, чтобы он стоял вровень с современными иконами искусства, такими как "Музей современного искусства" в Нью-Йорке, "Центр Жоржа Помпиду" в Париже и "Тейт Модерн" в Лондоне. Они хотят, чтобы город стал культурной столицей Азии, ведь рядом находится еще множество музеев и культурных зданий.

М+ будет представлять собой жемчужину культуры в округе Западный Коулун. Здание музея будет располагаться на 100 акрах мусорной свалки около гавани. В этом же районе находится оперный театр "Хику Центр" и музей-дворец с сокровищами из Запретного города Китая.

Названием музея символизирует, что это не только музей, а что-то большее.

Музейные галереи будут находиться в горизонтальной плите, а в 17-этажном небоскребе будут располагаться офисы, гостиница для работников и посетителей, а также рестораны и многое другое. Лицевая сторона башни будет покрыта светодиодами, превращающими стены в огромный экран для медиа-артов. Вокруг здания будет создан большой травянистый парк с набережной.

Но проект уже давно преследуют неудачи. Он уже на несколько лет отстает от запланированного ранее графика из-за задержек строительства.

"Я не сомневаюсь, что M+ будет музеем абсолютного мирового класса. У него есть международная команда высшего класса, и коллекция уже поражает. Гонконг получит музей, которого в Азии нет. Это и было задачей, которую мне поставили почти 7 лет назад", - заявил Ларс Ниттве, бывший исполнительной директор М+.